شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. فايلر يدرس "البيت الأبيض" من خلال 3 اتجاهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلردراسة الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهته الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي الإماراتية، حيث يرسم خطة المباراة عبر 3 اتجاهات من خلال مشاهدة مباريات الفريق الأبيض في الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



وينتظر عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2020 على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

الأهلي ضد الزمالك



وحصل الجهاز الفني للأهلي على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري وأيضا دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

كان الزمالك فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

الأهلي ضد الزمالك



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت بدون الحصول على راحة عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز. سجل أهداف الأهلي الثلاثة على معلول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة بالشوط الأول، وأضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 83 ، ثم أحرز محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع. Advertisements الأهلي ضد الزمالك

يعد فوز الأهلي علي المصري هو الـ15 تواليا في الدوري ليقترب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر خطوة جديدة من رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بـ17 انتصارا في موسم 2004-2005.

الأهلي ضد الزمالك



وقرر فايلر منح الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد في إطار البرنامج الموضوع استعدادا للسوبر المحلي، على أن يطير الفريق إلى الإمارات بعد غد الاثنين لخوض تدريباته هناك حتى موعد اللقاء المنتظر.

الأهلي ضد الزمالك



ويخطط فايلر لتكرار الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك مرة أخرى، حيث كان المدرب السويسري هو المسؤول عن تدريب المارد الأحمر في آخر نسخة جمعت بين الفريقين، بينما كان الصربي ميتشو هو المسؤول عن تدريب الفريق الأبيض، قبل ان يتولي الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة خلفاً له بسبب سوء النتائج وقتها.