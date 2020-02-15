شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة الليلة بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتصل البعثة الأولى من الزمالك إلى القاهرة فى السادسة من مساء اليوم، السبت، وهي البعثة الإدارية للفريق بينما سيصل اللاعبين فى تمام الثانية عشر من منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الإفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

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ومن المقرر أن يؤدى الفريق الأبيض مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، يوم الإثنين المقبل، الموافق 17 من فبراير الجارى، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.

وحرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع الجماهير فى فندق الإقامة بالدوحة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث سمح مسؤولو البعثة للجماهير بالتواجد فى الفندق للاحتفال مع اللاعبين عقب الفوز على الترجى التونسى إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم وتهنئتهم بالفوز بلقب البطولة بعد إقصاء الترجى التونسى.