شكرا لقرائتكم الأهلى يضع حجر أساس فرع التجمع الخامس غدًا بحضور وزير الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الثالثة عصر غد الأحد إلى فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمي لأعمال البناء والتشييد في الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق افضل التصميمات الهندسية التي تلبي كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعه مساء أمس ، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

Advertisements

- تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

- الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادي.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.

- الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأميركية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادي، والتعاقد مع اللاعبة لوكس "LUCAS" بدلًا منها.

- الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.