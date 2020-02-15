شكرا لقرائتكم مروان محسن يثير الغموض في الأهلي .. مهاجم الأحمر يواصل إهدار الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، والتي ترى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق، يبالغ في منح الفرصة لمروان، في ظل الأداء الذي يقدمه مع الفريق ومواصلة إهدار الفرص، وكان آخرها مباراة الأهلي والمصري، والتي بدا تراجع مستوى مروان واضحاً خلالها.

رينيه فايلر لديه قناعات خاصة لا تراها الجماهير ولا تعرف أسبابها، ولكن إحصائيات اللاعب وما يظهر لدى الجماهير كان مقنعاً في تكوين وجهة نظر جماهيرية تجاه مروان محسن.

على مدار تاريخه مع الأهلى، والذى بدأ عام 2016 بعدما انضم للقلعة الحمراء قادماً من صفوف الدراويش في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، شارك مروان محسن فى 66 مباراة سجل 17 هدفاً فقط، من بينها 4 أهداف الموسم الجارى، وهو ليس المعدل الجيد لمهاجم بالقلعة الحمراء التي تنافس دائماً على حصد البطولات وليس الأداء المشرف.

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بدايات مروان محسن فى صفوف النادي الإسماعيلي في بداياتها كانت إحصائياته أفضل نسبياً من تواجده في الأهلي، حيث شارك مروان مع الدراويش في 33 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 8 آخرين، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة اللاعب على التعامل مع الضغوط وما يضعه قميص الأهلي من أعباء على كاهل مروان.

مروان محسن يتبقى في عقدة مع القلعة الحمراء موسم إضافي حيث ينتهي في صيف 2021، حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة عن تجديد عقد مروان مع الأهلي ومازال فايلر متمسكاً بوجهة نظره ومتحدياً الجماهير بالاعتماد على اللاعب أساسياً في الهجوم الأحمر.