شكرا لقرائتكم مروان محسن يثير الغموض في الأهلي .. مهاجم الأحمر يواصل إهدار الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رينيه فايلر لديه قناعات خاصة لا تراها الجماهير ولا تعرف أسبابها، ولكن إحصائيات اللاعب وما يظهر لدى الجماهير كان مقنعاً في تكوين وجهة نظر جماهيرية تجاه مروان محسن.
على مدار تاريخه مع الأهلى، والذى بدأ عام 2016 بعدما انضم للقلعة الحمراء قادماً من صفوف الدراويش في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، شارك مروان محسن فى 66 مباراة سجل 17 هدفاً فقط، من بينها 4 أهداف الموسم الجارى، وهو ليس المعدل الجيد لمهاجم بالقلعة الحمراء التي تنافس دائماً على حصد البطولات وليس الأداء المشرف.
بدايات مروان محسن فى صفوف النادي الإسماعيلي في بداياتها كانت إحصائياته أفضل نسبياً من تواجده في الأهلي، حيث شارك مروان مع الدراويش في 33 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 8 آخرين، وهو ما يثير التساؤل حول قدرة اللاعب على التعامل مع الضغوط وما يضعه قميص الأهلي من أعباء على كاهل مروان.
مروان محسن يتبقى في عقدة مع القلعة الحمراء موسم إضافي حيث ينتهي في صيف 2021، حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة عن تجديد عقد مروان مع الأهلي ومازال فايلر متمسكاً بوجهة نظره ومتحدياً الجماهير بالاعتماد على اللاعب أساسياً في الهجوم الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يثير الغموض في الأهلي .. مهاجم الأحمر يواصل إهدار الفرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.