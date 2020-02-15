شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: مركز طبي موحد للكشف علي جميع لاعبي المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت سحر عبد الحق عضو مجلس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية بالجبلاية قررت التعاقد مع مركز طبي موحد لإجراء عمليات الكشف الطبي والتحاليل الطبية علي جميع لاعبي المنتخبات الوطنية سواء كرة القدم أو الصالات او الشاطئية أو النسائية.

وقالت سحر عبد الحق في الموتمر الصحفي لتقديم اللجنة الطبية بالجبلاية أن هناك اختلاف واضح في نتائج التحاليل الطبية الخاصة بلاعبي المنتخبات لذا سيتم توحيد المستشفي الخاص بالكشف علي جميع اللاعبين وتم ابلاغ الفيفا بذلك .

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فى سياق مغاير ، كشف الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، عن أن منظمة الصحة العالمية هي المسئولة عن إعلان حالة الطوارئ بعد ظهور فيروس كورونا وهي من تحسم موقف أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ أي قرار أو أي تعليق على موقف الأولمبياد.

وقال أسامة غنيم في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن خطورة فيروس كورونا تكمن في انتقاله من شخص لشخص فهو غير فيروس إنفلونزا الخنازير الذي يشترط وجود حيوان لانتقاله إلى الأشخاص، مؤكدًا أنه سيبدأ فى إعداد محاضرات للاعبين لتوعيتهم من فيروس كورونا قبل مشاركتهم في أي بطولة خارجية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، وهى سيدة صينية، تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة فى مدينة ووهان شرق الصين، حيث ينتشر الفيروس بشراسة، ووفقا للجنة، فإن درجة الحرارة لدى المريضة لم ترتفع لمدة ستة أيام، لذا توصل فريق الخبراء امن الأطباء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى، موضحة أن السيدة أصيبت بالفيروس منذ 10 يناير الماضى، بعد يومين فقط من وصولها إلى شنجهاى، وتم نقلها إلى المستشفى يوم 15 يناير الماضى، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هى أول حالة إصابة فى المنطقة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.