ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

واصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه الكاسح على المصري البورسعيدي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، المؤجلة من الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل أهداف الأهلي، علي معلول، وأجايي، وكهربا، في الدقائق 10، 83، و91 على الترتيب.

جدول ترتيب الدوري

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يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، يليه المقاولون وصيفا بـ32 نقطة من 17 لقاء، والزمالك ثالثا بـ31 نقطة من 15 مواجهة، وبيراميدز رابعا بـ29 نقطة من 17 مباراة، والاتحاد خامسا بـ27 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ11 هدفا، يليه محمد شريف بـ 9 أهداف، ووليد سليمان وسيف الجزيري في المركز الثالث بـ6 أهداف لكل منهما، وحسين الشحات وزيزو ومصطفى محمد في المركز الرابع بـ5 أهداف.