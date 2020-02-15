بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.. وصلات رقص لشيكابالا.. وطارق حامد: مش محتاجين سلاح.. وصحف تونس: خيبة جديدة

تمكن فريق الكرة بالزمالك، من تحقيق فوز تاريخي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1، في مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة بقطر. وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 2، بينما تعادل الترجي عن طريق عبد الروؤف بن غيث من ضربة جزاء

وأحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم الثاني للزمالك بالدقيقة 58، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة حقق الزمالك لقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتباينت ردود الأفعال في الصحف الرياضية التونسية بعد هزيمة الترجي وخسارته للسوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي.

واستعرض موقع "يلا كورة" أبرز عناوين الصحف الرياضية التونسية عقب خسارة الترجي لكأس السوبر الإفريقي:

الصباح نيوز

الزمالك يقسو على الترجي ويتوج باللقب

قالت الصحيفة التونسية أن الترجي فشل من جديد في التتويج بالسوبر الأفريقي بعد هزيمة قاسية ومستحقة ضد الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك كسب شوطاً معنويا قبل مواجهة الترجي من جديد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الشروق

الترجي يفشل في كسر عقدة السوبر

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ذكرت الصحيفة التونسية أن الترجي فشل في كسر عقدة السوبر الأفريقي، بعد خسارته اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتفوق فيها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على معين الشعباني مدرب الترجي.

فوت 24

خيبة جديدة للترجي

قالت الصحيفة أن نادي باب سويقة تكبد خسارة موجعة بنتيجة 3 أهداف مقابل واحد أمام منافس سيتجدد الحوار معه بعد أيام في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الترجي لم يهنأ بهدف التعادل سوى أربعة دقائق بعدما نجح أشرف بن شرقي في منح التفوق من جديد للفريق الأبيض قبل أن يعود نفس اللاعب في الوقت البديل ليضيف هدفا ثالثا أنهى كل آمال العودة في المواجهة. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن خسارة لقب السوبر الأفريقي تركت مرارة كبرى لدى الترجيين حيث ظل هذا التتويج يعاند الفريق منذ 1995.

وفي سياق متصل، دخل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في وصلة رقص مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأبيض، بعد تتويج أبناء ميت عقبة بلقب السوبر الأفريقي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بالغرافة في قطر، حيث أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما وأشرف بن شرقي هدفين.

واحتفل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورته مع كأس السوبر الأفريقي وكتب تعليقا عليها: "مش محتاجين سلاح".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة السوبر المصري الخميس المقبل بالإمارات.