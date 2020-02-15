شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد فندق "سوبر 2017" استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسؤولو الزمالك فندق معسكر إقامة الفريق الأبيض فى أبو ظبى، استعداداً لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المُحدد له الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى بأبوظبى.

وقرر مسؤولو نادى الزمالك دخول المعسكر فى نفس الفندق الذى تواجد به الفريق الأبيض فى بطولة السوبر المحلى فى 2017، وهو فندق القوات المسلحة بأبو ظبى، الذى توّج وقتها الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى للمرة الثالثة فى تاريخه بعد تغلبه على الأهلى بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى خلال اللقاء الذى جمعهما بينهما على نفس ملعب سوبر العام الجارى.

وجاء قرار إدارة الزمالك لعزل الفريق عن الأجواء المختلفة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، حيث ستغادر بعثة الفريق الاثنين المقبل إلى الإمارات، من أجل دخول معسكر السوبر المصرى، ومن المقرر أن تعود البعثة البيضاء، مساء اليوم السبت إلى القاهرة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والتى أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الإفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مرانه بالقاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وذلك قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.