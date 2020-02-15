شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يضع حجر أساس نادٍ اجتماعى وحمام سباحة بمركز شباب طبهار بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال وزير الرياضة، إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مراكز الشباب فى مختلف محافظات مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة لديها خطة طموحة تشمل التوسع فى الطرح الاستثمارى بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على مراعاة كافة المواصفات والمعايير فى جميع الأعمال الإنشائية مع الشركات المنفذة بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.

حضر الافتتاح كل من رمزى هندى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، أحمد عفيفى رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.