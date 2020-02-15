شكرا لقرائتكم خبر عن "آل قناوى" يحتفلون بإنجاز أحمد شديد فى الإيجيبشن ليج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت أسرة أحمد شديد قناوى احتفالا للاعب بعد فوزه بلقب أكثر اللاعبين مشاركة فى الإيجيبشن ليج، وأحضر والد اللاعب ووالدته وأشقاؤه "تورتة" تحمل صورته ورقم 120 وهو عدد المباريات التى خاضها بالدورى.

وحفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادي.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 120 مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

Advertisements

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر فى التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التى حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى.