شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغازل تشكيلة الأهلى الأساسية قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي تشكيلة فريقه الأساسية، قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي في المواجهة المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وتألق كهربا في مواجهة المصري البورسعيدي بعد نزوله كبديل، ونجح في إحراز هدف وصنع أخر لزميله جونيور أجاي ليواصل الجناح الدولي تألقه بقميص الفريق الأحمر رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

وأشاد السويسري رينيه فايلر بأداء كهربا بعد نزوله ليدخل حسابات المدرب السويسري للدفع به أساسياً في مواجهة الزمالك والاستفادة بمعرفته بلاعبي الفريق الأبيض خاصة وـأنه كان لاعباً في الزمالك الموسم الماضي قبل ان ينتقل لأفيش البرتغالي ومنه للأهلي.

كهربا أعرب عن سعادته بإحراز الهدف الثالث للقلعة الحمراء فى شباك المصرى، خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، أمس الجمعة، على ملعب استاد المكس فى الإسكندرية، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة ببطولة الدورى، مهنئا النادى الأهلى وجماهيره بالفلانتين.

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ونشر كهربا، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له بعد إحرازه الهدف، صحبها تعليق: "أحلى عيد حب فى بيتى الأهلى، كل سنة وأنتم عائلتى".

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة، سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجايى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

وفى نفس السياق، قال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن الفريق الأحمر حقق الأهم فى مباراة المصرى ونجح فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة "هذا ليس أفضل لقاء لنا والمباراة كانت غريبة كنا فى البداية الأفضل وبعد الـ15 دقيقة مستوانا هبك، وبعد ذلك كانت السيطرة للفريق المنافس.. من الأفضل الفوز وحصد النقاط الثلاث، لست راضيا على الأداء لكن فى النهاية نجحنا فى الفوز"، وتابع فايلر: "اللاعبون لديهم حالة من التعب وأثر عليهم فى الملعب، حققنا الأهم وعلينا التركيز فى المباريات المقبلة".