شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقتحم القائمة الذهبية للمدربين أبطال الإنجازات الأفريقية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك اسمه بالقائمة الذهبية التي تضم المدربين الذين قادوا الفارس الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية، بواقع 7 مدربين أجانب ومدربين محليين، بعد تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، والتي شارك فيها باعتباره بطلا للكونفيدرالية الموسم الماضي، بينما شارك الترجى باعتباره بطلا لدورى الأبطال.

الزمالك حقق الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى مباراة كأس السوبر الأفريقى، التى أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

كارتيرون حقق رقمًا لأول مرة فى تاريخ كأس السوبر الأفريقى، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، حيث أصبح المدرب الفرنسى أول مدير فنى يحقق بطولة كأس السوبر الأفريقى مرتين مع فريقين مختلفين.

وتوج كارتيرون العام الماضى ببطولة كأس السوبر الأفريقى، برفقة فريق الرجاء البيضاوى المغربى على حساب الترجى التونسى أيضًا.

وبذلك رفع الزمالك ألقابه القارية لـ13 بواقع 4 سوبر أفريقى و5 دورى أبطال أفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفدرالية و2 أفروآسيوى.

المدربون الأجانب الذين قادوا الزمالك للألقاب الأفريقية:

دورى أبطال أفريقيا 1986 مع الإنجليزى باركر

دورى أبطال أفريقيا 1996 مع الألمانى فيرنر

كأس الكئوس الأفريقية 2000 أوتو فيستر

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دورى أبطال أفريقيا 2002 مع البرازيلى كارلوس كابرال

كأس السوبر الأفريقى 1997 مع الألمانى فيرنر

كأس السوبر الأفريقى 2004 مع البرتغالى فينجادا

الكونفدرالية 2019 مع السويسرى جروس

السوبر الأفريقى 2020 مع الفرنسى كارتيرون

المدربون المصريون الذين قادوا الزمالك للألقاب الأفريقية:

دورى أبطال أفريقيا 1984 مع محمود أبو رجيلة

دورى أبطال أفريقيا 1993 مع محمود الجوهرى

كأس السوبر الأفريقى 1994 مع محمود الجوهرى.