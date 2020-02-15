سوبر كورة يكشف: الجبلاية تنسق مع الأهلي لإقامة "ممر شرفي" للزمالك فى السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنظيم ممر شرفى للاعبى الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض 3 / 1، وذلك خلال مباراة السوبر المصرى التى تجمع الزمالك بالأهلى يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات.

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وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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آخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية تفوق الفريق الأبيض من حيث مرات الفوز، حيث التقى الزمالك مع أندية تونس فى 27 مباراة، مع أندية كل من الصفاقسى والأفريقى والنجم الساحلى والترجى، فاز الزمالك فى 14 مباراة وخسر 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 40 هدفاً فى شباك الفرق المنافسة، مقابل 32 هزت شباك الأبيض.