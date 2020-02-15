شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع حجر الأساس لفرع التجمع الخامس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب فى الثالثة عصر غد الأحد إلى فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس، لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع، فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمى لأعمال البناء والتشييد فى الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

الأهلى انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التى تلبى كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التى تنتهى فى غضون عام من الآن.

وعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه مساء أمس، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص النادى فى المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

- تكليف خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التى تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصرى المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

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- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادى بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل بواقع 25 فوجًا.

- الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمى ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادى.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة فى علاج أمينة محمود، بطلة النادى ومنتخب مصر السابقة فى ألعاب القوى.

- الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضى بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأمريكية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادى، والتعاقد مع اللاعبة لوكس "LUCAS" بدلًا منها.

- الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادى بالشيخ زايد.