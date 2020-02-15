شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم إمام عاشور لبعثة الزمالك فى السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على ضم إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، لبعثة الفريق التى ستغادر إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة الأهلى، فى السوبر المصرى، المُحدد له الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى.

وجاء قرار كارتيرون بعد استبعاد اللاعب من حساباته فى الفترة الأخيرة لعدة أسباب، فى مقدمتها عدم قيده بالقائمة المشاركة فى المنافسات الأفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون منحه الفرصة بالتواجد مع البعثة البيضاء فى مباراة القمة المقبلة.

Advertisements

ولم يشارك إمام عاشور سوى فى 4 مباريات فقط مع الأبيض فى الدورى الممتاز هذا الموسم، وظهر خلالها فى دقائق محدودة بواقع 158 دقائق فقط، ولم يكن من بينهم أى مباراة خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، ليكون اللاعب المستبعد الوحيد من حسابات الجهاز الفنى الحالى بقلعة ميت عقبة، إلا أن ضغط المباريات الذى يواجه الفريق خلال الفترة المقبلة قد يجعل الجهاز الفنى للأبيض، دراسة الاستعانة بخدمات عاشور لتجنب الضغط على اللاعبين فى المباريات المتلاحمة.

ومن المقرر أن ينضم إمام عاشور لتدريبات الزمالك الجماعية لتجهيزه للتواجد فى السوبر المحلى عقب عودة البعثة البيضاء، مساء اليوم، السبت، إلى القاهرة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، والتى أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الإفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

وسيؤدى الفريق الأبيض مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، الاثنين المقبل، الموافق 17 من فبراير الجارى، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى بالقاهرة.