شكرا لقرائتكم خبر عن ما يراه فايلر ولا تراه الجماهير.. مروان محسن يثير الغموض في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مروان محسن مهاجم النادي الأهلي حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، والتى ترى أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يبالغ فى منح الفرصة لمروان، فى ظل الأداء الذى يقدمه مع الفريق ومواصلة إهدار الفرص، وكان آخرها مباراة الأهلي والمصري، والتي بدا خلالها تراجع مستوى مروان واضحاً.

رينيه فايلر لديه قناعات خاصة لا تراها الجماهير ولا تعرف أسبابها، ولكن إحصائيات اللاعب وما يظهر لدى الجماهير كان مقنعاً فى تكوين وجهة نظر جماهيرية تجاه مروان محسن.

على مدار تاريخه مع الأهلى، والذى بدأ عام 2016 بعدما انضم للقلعة الحمراء قادماً من صفوف الدراويش فى صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 10 ملايين جنيه، شارك مروان محسن فى 66 مباراة سجل 17 هدفاً فقط، من بينها 4 أهداف الموسم الجارى، وهو ليس المعدل الجيد لمهاجم بالقلعة الحمراء التى تنافس دائماً على حصد البطولات وليس الأداء المشرف.

Advertisements

بدايات مروان محسن فى صفوف الإسماعيلي كانت إحصائياته أفضل نسبياً من الأهلي، حيث شارك مروان مع الدراويش فى 33 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 8 آخرين، وهو ما يثير التساؤلات حول قدرة اللاعب على التعامل مع الضغوط وما يضعه قميص الأهلي من أعباء على كاهله.

مروان محسن يتبقى فى عقده مع القلعة الحمراء موسم إضافى، حيث ينتهى فى صيف 2021، حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة عن تجديد عقد مروان مع الأهلي، ومازال فايلر متمسكاً بوجهة نظره ومتحدياً الجماهير بالاعتماد على اللاعب أساسياً فى الهجوم الأحمر.