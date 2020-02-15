شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم المغربى أشرف بن شرقى قلوب الزملكاوية سريعاً، وبات ينافس على لقب أفضل محترف فى النسخة الحالية من الدورى المصرى 2019 -2020، نظرا لمستواه المتميز وأهدافه المؤثرة بقميص الأبيض والتى ساهمت فى تتويج الزمالك ببطولتين حتى الآن.

وتفوق أشرف بن شرقى على زميله فى الفريق فرجانى ساسى نجم وسط الفريق، والذى كان معشوق الجماهير البيضاء الموسم الماضى وقدم مستوى رائعاً وقاد الزمالك للتتويج بكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية، إلا أنه مستواه تراجع هذا المستوى بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت أسهم بن شرقى الذى سجل أهدافاً مؤثرة انتزع بها عشق مشجعى الأبيض، وآخرها هدفيه في مرمى الترجى مساء أمس في المباراة التي انتهت ببتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي.

ونجح بن شوقى فى التأقلم سريعاً مع الزمالك وسجل هدفين فى نهائى كأس مصر فى نسخته الأخيرة، وتحديدا أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية وتتويجه بكأس مصر بطولته المفضلة.

Advertisements

كما نجح بن شرقى فى تسجيل 10 أهداف هذا الموسم بقميص الزمالك، بواقع هدفين فى مرمى الشرقية فى دور الـ32 بكأس مصر، بجانب 5 أهداف فى دورى أبطال افريقيا بواقع هدفين فى دكاداها الصومالى ومثلهما فى أول أغسطس الأنجولى وهدف فى زيسكو الزامبى، كما سجل هدفا فى الدورى العام، واختتمها بهدفين أمس فى مباراة السوبر الافريقى أمام الترجى التونسى بالدوحة ليتوج الأبيض بالكأس الغائبة منذ 17 عاما.

يأتى هذا فى الوقت الذى اكتفى فيه فرجانى ساسى بتسجيل هدف وحيد بقميص الزمالك هذا الموسم فى الدورى العام وتحديدا فى شباك المقاولون العرب، بعكس الموسم الماضى الذى سجل فيه النجم التونسى 7 أهداف وصنع 4.

وبلغة الأرقام تفوق بن شرقى على ساسى حيث سجل حتى الآن 10 هدفا بقميص الزمالك ليصبح أقوى المرشحين للقب أفضل محترف، بينما سجل ساسى 8 أهداف منذ انضمامه للزمالك فى الموسم الماضى.. وكان الزمالك قد تعاقد مع بن شرقى من صفوف الهلال السعودى مقابل 400 ألف يورو.