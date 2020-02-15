شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمصري يتفوقان على الزمالك والترجى فى ترندات جوجل بعد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مباراة الأهلى والمصري تريندات جوجل، بعد مواصلة الفريق الأحمر سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة فى مرمى الفريق البورسعيدى فى المواجهة التى جمعتهما مساء أمس باستاد المكس بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدورى الممتاز.

أحرز أهداف الأهلى الثلاثة على معلول عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة التاسعة بالشوط الأول، وأضاف جونيور أجايى الهدف الثانى فى الدقيقة 83، ثم سجل كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويعد فوز الأهلى على المصرى هو الـ15 تواليا فى الدورى ليقترب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر خطوة جديدة من رقم البرتغالى مانويل جوزيه، المدرب التاريخى للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى بـ17 انتصارا فى موسم 2004-2005.

يأتى صدارة مباراة الأهلى والمصرى للتريند، على الرغم من أن التوقعات كانت تميل إلى سيطرة الزمالك على التريندات بعد الفوز الكبير على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى.

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وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

ودخل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، فى وصلة رقص بكأس السوبر الأفريقى، مع نجم اللقاء أشرف بن شرقى، عقب الفوز على الترجى والتتويج باللقب الرابع بكأس السوبر، ونشر شيكابالا عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو أثناء رقصه بالكأس الغالية، صحبها بتعليق "هابى فلانتين".

ويبدو أن جماهير الزمالك من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انشغلوا بالفرحة العارمة بالسوبر الأفريقى، خصوصاً أنه جاء على حساب الترجى الذى خطف لقب دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة قبل الماضية، حيث ذهب الكثير من الجماهير الزملكاوية أمام مقر النادى فى ميت عقبة من أجل الاحتفال، بينما كانت جماهير الأهلى على موعد مع البحث ومشاهدة ملخص أهداف مباراة المصرى، لاسيما أن هذه المواجهة دائماً ما تشهد نسب مشاهدة عالية.

آخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

ويعد لقب الزمالك أمام الترجى بمثابة اللقب العاشر للكرة المصرية بعدما توج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 4 مرات عقب الفوز الليلة وبذلك أعوام 1994 و1997 و2003 و2020.