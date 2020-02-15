شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات "زد" للسيدات تشتعل بصعود "تسورينكو" و"روس" لنصف النهائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - قطارها لا يتوقف.. "تسورينكو" إلى نصف نهائيات الفردى وتقصى مع مواطنتها الأوكرانية كوستيوك من مواجهات الزوجى

- مواجهة نارية تنتظر العالمية "روس" مع "تسورينكو" العائدة بقوة

- والثالثة والرابعة على جدول البطولة تتصارعان من أجل اقتناص بطاقة نهائى الفردي

نجحت بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات، فى جذب أنظار العالم إليها بعد أن شهدت منافسات قوية لمصنفات عالميات وعودة لأشهر الأسماء فى عالم التنس. وشهدت جولة ربع النهائيات لمنافسات الفردى للبطولة عدد من المواجهات القوية، لتقصى الأوكرانية العائدة بقوة من الإصابة "ليسيا تسورينكو" نظيرتها الإسبانية صاحبة المركز السابع على جدول البطولة والمصنفة 152 على مستوى العالم "لارا أروابارينا"، وتحجز مكانًا ثمينًا فى نصف النهائيات، بل وتصبح من أقوى المرشحات للفوز باللقب.

بذلك تنتظر "تسورينكو" مواجهة حاسمة فى نصف النهائيات مع الهولندية "روس أرانتكسا" المصنفة رقم 93 على مستوى العالم والثانية على جدول البطولة والتى نجحت فى وقت سابق فى ربع النهائيات فى إقصاء غريمتها اليابانية المصنفة 137 على العالم والخامسة على جدول البطولة "كورومى نارا".

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كما تضم مواجهات الدور نصف النهائى أيضًا مواجهة صعبة ومتقاربة التوقعات بين الرومانية المصنفة 105 على العالم "إرينا-كاميليا بيجو" صاحبة المركز الثالث على جدول البطولة والتى أقصت الروسية الطموحة "أناستازيا جازانوفا" من الدور ربع النهائى، والإسبانية "اليونا بولسوبا زادوينوف" المصنفة 114 على العالم والرابعة على جدول البطولة، التى حطمت آمال الإيطالية "مارتينا تريفيزان" التى احتلت المركز الثامن على جدول البطولة وكان من المتوقع لها أن تفجر مفاجأة فى "زد" المفتوحة.

وعلى مستوى مواجهات الزوجى، حجز الثنائى المميز المكون من الصربية "ألكساندرا كرونتش" والبولندية "كاتارزينا بيتر" بطاقة تأهل إلى نهائى البطولة بعد التغلب على الثنائى الأوكرانى "مارتا كوستيوك" و"ليسيا تسورينكو" بنتيجة شوطين للاشيء فى إطار منافسات نصف النهائى. وينافس هذا الثنائى على لقب بطولة "زد" لمنافسات الزوجى فى مواجهة نارية مع الثنائى العنيد المكون من المصرية المصنفة 188 على العالم والمتأهلة لطوكيو 2020 ميار شريف، إلى جانب الهولندية "روس أرانتكسا" المصنفة رقم 93، وبذلك تضمن مصر مكانًا مستحقًا فى نهائيات بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات.

تقام بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات -والتى نجحت فى استقطاب أكثر من 80 لاعبة تنس من أكثر من 25 دولة على مستوى العالم- فى الفترة بين 10 و16 فبراير 2020 على ملاعب مجمع "زد" الرياضى بالشيخ زايد ويأتى مجموع جوائزها 100 ألف دولار وهى واحدة من أكبر الجوائز فى بطولات "التشالنجر" أو التحدى.