شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس "عمدة المدافعين" يحتفل بعيد ميلاده الـ44 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، اليوم السبت، بعيد ميلاده "44"، فهو من مواليد 15 فبراير 1976، ويعد النحاس أحد أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية وربما أفضل من شغل مركز الليبرو، لم يكن يكتفى بالدفاع فقط بل كان يعرف جيدا بناء الهجمات.

وبدأ النحاس مسيرته فى مركز شباب مغاغة ثم انتقل لنادى أسوان فى 1996 وهو بعمر الـ21 عاماً، بعدما اختبره محمد عامر المدير الفنى للفريق.

بعد أداء جيد لمدة موسمين مع أسوان، تعاقد نادى الإسماعيلى مع النحاس عام 1998 بالرغم من اهتمام أندية أخرى مثل الأهلى والزمالك والمصرى، وكان المدير الفنى الألمانى فرانك إنجل من وافق على انتقاله لقلعة الدراويش.

توج النحاس مع الإسماعيلى بلقب الدورى المصرى موسم 2001-2002، وأحرز فى ذلك الموسم 5 أهداف ليشارك مع الدراويش فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2003، والتى وصل فيها الإسماعيلى للنهائى، حمل النحاس شارة قيادة الفريق فى مباراة الذهاب من النهائى أمام نادى إنييمبا النيجيرى، وهى المباراة التى انتهت بهزيمة الإسماعيلى 2-0. لم ينجح الفريق فى التعويض فى الإسماعيلية، إذ فاز 1-0 فقط وحاز على مركز الوصيف.

وبعد قضاء 5 مواسم ونصف مع الإسماعيلى انتقل النحاس لنادى النصر السعودى فى 2004 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، كان عقد النحاس مع الإسماعيلى ينتهى فى صيف 2004 بعد عودته من الإعارة للنصر

أعلن النادى الأهلى فى يونيو 2004 ضم النحاس لمدة ثلاثة مواسم مقابل 400 ألف جنيه فى الموسم، أثار انتقال النحاس للأهلى غضب بعض جماهير الإسماعيلي، والتى اعتبرت إعارته للنصر السعودى بمثابة محطة للأهلى، ولكن نفى النحاس تعاقده للأهلى قبل إعارته للنصر.

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جاء انضمام النحاس فى فترة إعادة بناء فريق الأهلى بقيادة المدرب البرتغالى مانويل جوزيه بعد فترة سيئة بين عام 2000 وحتى 2004، وكانت أبرز الوجوه التى انضمت للأهلى فى ذلك الوقت محمد أبو تريكة ومحمد بركات وإسلام الشاطر، فضلًا عن النحاس، وحققت تلك الصفقات الجديدة بطولات كثيرة للأهلي.

بالرغم من مهارة عماد النحاس إلا أنه يلعب كمدافع، فقد سجل 8 أهداف للنادى الأهلى المصرى فى موسم 2005-2006، ثلاثة منهم فى مباراة الأهلى مع نادى الاتحاد السكندرى التى انتهت 6-0 لمصلحة الأهلي، أيضًا سجل هدفًا مهاريًا فى نادى ريناسيمينتو الغينى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2006 التى انتهت بفوز الأهلى 4-0، وسجل مرة أخرى فى كأس مصر هدفًا ضد الزمالك فى المباراة التى انتهت 3-0 لصالح الأهلى، كما أنه سجل الهدف الحاسم فى ضربات الجزاء الترجيحية التى منحت الأهلى كأس السوبر الأفريقى ضد النجم الساحلى التونسى.

وتوج النحاس ببطولتى الدورى وكأس مصر مع الإسماعيلى، فيما فاز مع الأهلى بخمس بطولات للدورى وثلاثة ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى ومثلها للسوبر الأفريقى وبطولتين لكأس مصر وأربعة ألقاب لكأس السوبر المصرى فضلا عن الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية موسم 2006 مع المارد الأحمر.

اتجه النحاس للعمل الإدارى عقب الاعتزال، فتولى منصب مساعد مدير الكرة بالنادى الأهلى موسم 2009–2010، وبعدها عمل نائباً لرئيس قطاع الناشئين بالنادى حتى تقدم باستقالته فى مايو 2014. ثم اتجه بعدها للتدريب، فتولى منصب المدير الفنى لأول مرة فى يوليو 2014 حين أصبح المدير الفنى لنادى أسوان الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية آنذاك.

فى موسمه الأول مع أسوان موسم 2014-15، قاد النحاس الفريق للعودة للدورى الممتاز بعد غياب 11 عاما، ثم نجح فى الإبقاء على أسوان فى الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الخامس عشر نهاية موسم 2015–16 وبفارق 10 نقاط عن أقرب الفرق الهابطة، ومع بداية الموسم التالى عانى الفريق من نتائج سلبية جعلت رصيده 5 نقاط فقط بعد مرور 9 جولات محتلا المركز السادس عشر. وهو ما دفع النحاس لتقديم استقالته فى نوفمبر 2016.

تولى تدريب فريق الرجاء فى 28 سبتمبر 2017 بعد استقالة خالد القماش عقب تلقى الفريق للهزيمة الثالثة على التوالي. ثم أقاله مجلس الإدارة فى 24 ديسمبر 2017 لسوء النتائج واحتلال الفريق المركز الأخير فى ترتيب الدورى.

تولى تدريب نادى المقاولون العرب فى 24 أكتوبر 2018 خلفًا للمستقيل علاء نبيل، ويقدم نتائج متميزة مع ذئاب الجبل بمسابقة الدورى حتى الآن.