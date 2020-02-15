برة الملعب.. مريم خالد لاعبة الطائرة: مليش فى المطبخ ومثلى الأعلى كندة علوش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم خالد نجمة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج السابقة و مبارك حاليا والتى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم.. بحب الرسم جدا وبحب أرسم أشياء مختلفة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ "مليش فى المطبخ".. مش بعرف أطبخ أصلا خالص. من نجمك المفضل؟ هانى سلامة.. فنان راقى أعماله كلها حلوة. Advertisements

مريم خالد 1 من مطربك المفضل؟ عمرو دياب.. بحب كل أغانيه جدا. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كنت أتمنى يكون عندى جاليرى ديكور.

مريم خالد 2 لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا مبحبش كدة.. لكن لو فى مد أيد هستعمل العنف أكيد. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ كندة علوش.. فنانة جميلة جدا وبحبها قوى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال.. مريح أكتر بالنسبة لى.

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