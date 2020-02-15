بالصور.. كيف سخر مستخدمو الإنترنت بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع الزمالك التتويج ببطولة السوبر الرابعة في تاريخه، أعوام 94 أمام الأهلي، و97 على حساب المقاولون العرب، و2003 أمام الوداد المغربي، و2020 الترجي.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مبارزة بين جماهير الزمالك المتوج بالسوبر، والأهلي المنافس المنتظر للفريق الأبيض في السوبر المصري يوم الخميس المقبل.

وكان الأهلي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الترجي 2018 تحت قيادة باتريس كارتيرون، لينتقم المارد الابيض تحت قيادة نفس المدرب الفرنسي بالفوز بثلاثية أمام بطل تونس.

وحقق الزمالك 13 بطولة قارية في تاريخه في المركز الثاني إفريقيا، فيما يتصدر الأهلي الألقاب القارية بـ20 بطولة.