تقرير.. صراع المركز الخامس يحتدم بالبريميرليج بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لمانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، باستبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، تبدأ من الموسم المقبل.

وغرم الاتحاد الأوروبي النادي الإنجليزي مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكسر قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكر بيان "يويفا" أن غرفة التحكيم بالاتحاد الأوروبي نظرت لجميع المستندات وتأكدت من وجود انتهاكات من نادي مانشستر سيتي في المبالغة بعقود الرعاية التي قدمت بين أعوام 2012 إلى 2016.

ومن جانبه رد نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي أكد خلاله أنه سيستأنف قرار العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأنه سيقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي حالة لم يقم "يويفا" بتخفيض العقوبة على نادي مانشستر سيتي، فإن الصراع على المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سيكون متحدماً بين أندية البريميرليج.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وسيعتبر المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج، مؤهلاً مباشراً لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد استبعاد مانشستر سيتي من التأهل للبطولة لمدة موسمين.

ووفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن المراكز الأربعة الأولى من إنجلترا تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولكن في هذه الحالة سيتأهل صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بدلاً من صاحب المركز الثاني الحالي -مانشستر سيتي- نظراً للعقوبة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الأوروبي.

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الخامس حالياً في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبر صاحب المركز السادس.