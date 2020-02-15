"مران خفيف وجلسة بين فايلر ومساعديه".. الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في إمارة أبوظبي الخميس المقبل.

ويبدأ الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ حيث فضل الجهاز الفني أن يخوض الفريق اليوم مرانًا خفيفًا، بعد أداء مباراة المصري أمس في الدوري.

وتقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد؛ لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غدٍ الاثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق اليوم؛ لمناقشة الترتيبات الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك.

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وسيخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة المصري البورسعيدي أمس بالدوري اليوم مرانًا استشفائيا خفيفا، في إطار البرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر يبدأ دراسة الزمالك بالفيديو؛ استعدادا لمواجهته الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي الإماراتية.

وحصل الجهاز الفني للفريق على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري وايضا دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة الخميس المقبل.

يذكر أن الأهلي يطير إلى الإمارات بعد غد الاثنين لمواجهة الزمالك الخميس المقبل.

