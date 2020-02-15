"بنشرقي عذب الترجي".. الصحف العربية تشيد بالزمالك بطل السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد كمال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على نادي الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المباراة تألق اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بعدما تمكن من تسجيل هدفين من أصل ثلاثة أهداف في شباك معز بن شريفيه حارس الترجي، ليصعد بالفريق لمنصة التتويج.

فوز الزمالك جعله يعود لاستعادة البطولة الإفريقية بعد غياب لمدة 16 عامًا منذ أخر فوز للفارس الأبيض بالبطولة عقب فوزه على الوداد المغربي (3-1) عام 2003.

ويستعرض "الخليج 365 " في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف العربية بعد الفوز على الترجي والتتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

ثنائية "بنشرقي" تمزق شباك "الترجي" وتتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي

أشادت صحيفة البطولة المغربية بأداء الدولي بن شرقي الذي قاد الفريق الأبيض في تحقيق البطولة السمراء، وأوضحت أنه ساهم بدور كبير في عودته الزمالك لمنصة التتويج بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ 16 عامًا.

وأشارت أن الشوط الأول من اللقاء اكتسى باللون الأبيض "الزملكاوي"، حيث سجل الفريق المصري هدفًا، ثم أضاع فرصتين محققتين لتسجيل الثاني والثالث، قبل أن ينهى المباراة بفوز كبير.

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بنشرقي يعذب الترجي..ثنائية مغربية تتوّج الزمالك بالسوبر

سلطت الجريدة الضوء على خسارة الترجي للمرة الثانية على التوالي لبطولة السوبر الإفريقي ليفشل في زيادة عدد مرات حصده البطولة التي توقفت عند رصيد المرة الواحدة بهزيمته أمام الزمالك ومن قبلها أمام الرجاء.

وأوضحت أن الزمالك عاد للتويج بالبطولة بعد غياب دام لمدة 17 عام منذ أخر تتويج له بالسوبر الإفريقي والذي حصده في مواجهة جمعته بالوداد االمغربي.

الزمالك "سوبر إفريقيا"

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن فريق الزمالك استطاع أن يحقق لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الترجي الذي فشل في التتويج بالبطولة للعام الثاني على التوالي.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك كان قد أحرز نفس البطولة في 3 مناسبات سابقة أعوام 1994 و1997 و2003.

بن شرقي يقود الزمالك لضرب الترجي بثلاثية والتتويج بكأس السوبر

قالت صحيفة "الرياض" السعودية إن فريق الترجي فشل في حل عقدته التي استمرت في آخر موسمين، الذي لم يضم اللقب الذي سجله منذ تتويجه الوحيد في 1995.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك رفع عدد مرات حصده للبطولة إلى 4 ألقاب، ليشعل لقاءه مع الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا .