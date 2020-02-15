الونش يتحدث عن البطولة الأهم مع الزمالك.. ووعد وإهداء للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

تعهد محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، بأن يحصد الفريق بطولات أخرى هذا الموسم.

وشارك الونش أساسيا في تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي، بعد الفوز على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة.

وقال الونش، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعاهدنا على الفوز وحصد اللقب، والفوز بالسوبر الإفريقي لن يكون البطولة الأخيرة هذا الموسم، ونعد بحصد كل لقب ننافس عليه".

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وينافس الزمالك على بطولات الدوري، والكأس، ودوري الأبطال، والسوبر المصري هذا الموسم.

وأكمل: "نهدي الفوز بالسوبر للجماهير، واعتبره من أهم البطولات لي مع الزمالك".

وتعود بعثة الزمالك للقاهرة مساء اليوم السبت، قبل السفر مجددًا يوم الإثنين استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المصري يوم الخميس المقبل في الإمارات.