ماذا قالت الصحف التونسية بعد تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

حقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، أمس الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز الفريق الأبيض 3/ 1.

الفارس الأبيض حصد لقب السوبر الرابع في تاريخه ليحتل المرتبة الثانية في سجل الأبطال التاريخي بعدما تفوق على مازيمبي، صاحب الألقاب الثلاثة، واقترب من الأهلي صاحب الألقاب الستة.

وتباينت ردود الأفعال في الصحف الرياضية التونسية، بعد هزيمة الترجي وخسارته للسوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي.

ونستعرض لكم أبرز عناوين الصحف الرياضية التونسية عقب خسارة الترجي لكأس السوبر الأفريقي:

الصباح نيوز

الزمالك يقسو على الترجي ويتوج باللقب

قالت الصحيفة التونسية إن الترجي فشل من جديد في التتويج بالسوبر الأفريقي بعد هزيمة قاسية ومستحقة ضد الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك كسب شوطاً معنويا قبل مواجهة الترجي من جديد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الشروق

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الترجي يفشل في كسر عقدة السوبر

ذكرت الصحيفة التونسية أن الترجي فشل في كسر عقدة السوبر الأفريقي، بعد خسارته اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتفوق فيها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على معين الشعباني مدرب الترجي.

فوت 24

خيبة جديدة للترجي

قالت الصحيفة أن نادي باب سويقة تكبد خسارة موجعة بنتيجة 3 أهداف مقابل واحد أمام منافس سيتجدد الحوار معه بعد أيام في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الترجي لم يهنأ بهدف التعادل سوى أربعة دقائق بعدما نجح أشرف بن شرقي في منح التفوق من جديد للفريق الأبيض قبل أن يعود نفس اللاعب في الوقت البديل ليضيف هدفا ثالثا أنهى كل آمال العودة في المواجهة.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن خسارة لقب السوبر الأفريقي تركت مرارة كبرى لدى الترجيين حيث ظل هذا التتويج يعاند الفريق منذ 1995.