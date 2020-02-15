اليوم.. مواجهة بين سيدات الأهلي والطيران في بطولة الجمهورية

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي فريق الطيران، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وتقام المباراة على صالة نادي الطيران، في السادسة مساء، ويسعى الفريق

لمواصلة الأداء المميزة في مشواره ببطولة الجمهورية هذا الموسم.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني

ياسر صلاح، التي ركز فيها على الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

يذكر أن فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 35-19، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.