يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي فريق الطيران، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
وتقام المباراة على صالة نادي الطيران، في السادسة مساء، ويسعى الفريقلمواصلة الأداء المميزة في مشواره ببطولة الجمهورية هذا الموسم.
وكان الأهلي قد اختتم تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفنيياسر صلاح، التي ركز فيها على الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
يذكر أن فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على سموحة بنتيجة 35-19، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مواجهة بين سيدات الأهلي والطيران في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.