محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوريتش سيتي

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نوريتش سيتي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب كارو رود، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يتذيل نوريتش سيتي جدول البريميرليج بـ18نقطة.
ومن المتوقع أن يتواجد النجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، خلال المباراة بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
وسيواصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز الإعتماد على تشكيله الأساسي، من أجلحسم اللقاء مبكراً ومواصلة الإنتصارات التي باتت تقرب ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق، قبل نهاية الموسم بشكل رسمي.
وجاء تشكيل ليفربول المتوقع للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت الكسندر ارنولد، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: فابينو، جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، ديفوك أوريجي، محمد صلاح.
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