يد الأهلي تستأنف تدريباتها اليوم.. وليندجرين يرفع الحمل البدني

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الجمعة عقب الفوز على فريق سموحة فيالمباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري.
وقرر السويدي أولا ليندجرين المدير الفني رفع الحملالبدني للاعبين خلال المران من خلال أداء فقرات بدنية في الجيم وفي تراك ملعب مختار التتش.
ويسعى ليندجرين إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل أهمية اللقاءات المقبلة للفريق والرغبة بتحقيق الفوز خلالها.
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