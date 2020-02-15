وزير الرياضة يضع حجر أساس لحمام سباحة ونادٍ اجتماعي لمركز شباب طبهار بالفيوم

استمرارا لجولته التفقدية، اليوم، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بوضع حجر الأساس لإنشاء "حمام سباحة، ناد اجتماعي، حديقة أطفال، قاعات مناسبات مكشوفة" وذلك بمركز شباب طبهار.
وفي هذا الصدد، قال وزير الرياضة، إن الوزارة تسعى لفتح آفاق إستثمارية جديدة داخلمراكز الشباب في مختلف محافظات مصر ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة لديها خطة طموح تشمل التوسع في الطرح الاستثماري بأنظمة مختلفة ، وذلك لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.
وشدد وزير الشباب والرياضة، على مراعاة كافة المواصفات والمعايير في جميع الأعمال الإنشائية مع الشركات المنفذة بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.
حضر الافتتاح كل من رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية، الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.
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