مدرب سلة الأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبي الفريق

يعقد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة مهمة للاعبي الفريق على هامش المران اليوم السبت؛ استعدادا للجولة المقبلة من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين. المقبلة من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين. ويقوم المدير الفني للفريق بشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة. من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة. وكان الفريق قد واصل تدريباته بقوة؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق مصر للتأمين التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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