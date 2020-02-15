لليوم الثاني.. جماهير الزمالك تواصل الاحتفال بالسوبر الأفريقي

يواصل جماهير نادي الزمالك، الاحتفال ببطولة كأس السوبر الأفريقي، لليوم الثاني على التوالي، عبر هاشتاج "الزمالك ملك أفريقيا"، بموقع التغريدات القصيرة" تويتر"، بعد أن تتوج الفريق الأبيض، أمس الجمعة، باللقب الأفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

في البداية قال أحد الجماهير، إن:" نادى الملوك والأبطال.. عشق من الطفولة مش حكاية كام بطولة .. كلام لا يفهمه إلا زملكاوي".

وغرد حساب آخر، قائلاً:" أداء عالمي من لاعبي الزمالك، أدي إلى الفوز بالكأس، وتربعه علي عرش أفريقيا، الفارس الأبيض أعاد الهيبة إلى الكرة

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المصرية، وأصلح ما أفسده غيره، شرفتوا مصر وناديكم يا أبطال".

وأضاف أحد المشجعين، أن:" السوبر سوبر زملكاوي، هوه من زمان على الكأس ناوي، زملكاوي هذا زملكاوي يجرح كل خصومه ولا يداوي، ملك الملوك زملكاوي، مثل القمر على مصر ضاوي والفرح اليوم صباحي نغني فوق فوق عالي زملكاوي يضرب الملك ولا يبالي، زملكاوي الكأس زملكاوي، والسوبر سوبر زملكاوي هوه من زمان عليه ناوي".