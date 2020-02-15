تجديف بورسعيد يتوج بالبطولة الأهلية الأولى للكانوي بولو

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توج نادى تجديف بورسعيد بلقب البطولة الأهلية الأولى لرياضة الكانوى بولو التى نظمها اتحاد الكانوى والكياك برئاسة محمد السكرى واستضافها نادى المعادى.
شهدت النسخة الأولى من البطولة الأهلية الأولى إقبالا على المشاركة حيث تنافس على اللقب 10 أندية من محافظات بورسعيد والجيزة والقاهرة وأسوان والأقصر رغم أنها رياضة حديثة ادخلها اتحاد الكانوى والكياكللمرة الأولى ضمن أنشطته لما لها من شعبية جارفة فى أوروبا وأمريكا لما تتميز به اللعبة من إثارة وقوة ومتعة.
وتمارس رياضة الكانوى بولو فى المياه الراكدة حمامات السباحة أو البحيرات وهى تشبه لعبة كرة الماء لكنها تمارس من خلال مراكب الكانوىويتكون كل فريق من خمسة لاعبين والمباراة عبارة عن شوطين كل منها عشر دقائق.
وعودة للبطولة فقد فاز بها نادى تجديف بورسعيد بقيادة المدربين سيد البدويهى وبطل الباراكانوى على الزينى وذلك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نادى يخت الجيزة.
وفى نهاية البطولة قام رئيس اتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى بتوزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة وسط حضور كبير من أعضاء نادى المعادى والمشجعين من محبى الرياضات المائية.
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