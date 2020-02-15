يستعد برشلونة اليوم السبت لاستضافة نظيره خيتافي في الخامسة مساء على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.
ويدخل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار أملا في تعثر ريال مدريد لكي يتمكن البرسا من العودة لصدارة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة المتوقع للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا.
خط الوسط: أرثور هينريك ميلو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.
خط الهجوم: أنسو فاتي، انطوان جريزمان، ليونيل ميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي وجريزمان في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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