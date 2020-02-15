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ليونيل ميسي وجريزمان في تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي

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يستعد اليوم السبت لاستضافة نظيره خيتافي في الخامسة مساء على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من .

ويدخل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار أملا في تعثر لكي يتمكن البرسا من العودة لصدارة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

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خط الدفاع: جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا.

خط الوسط: أرثور هينريك ميلو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنسو فاتي، انطوان جريزمان، ليونيل .

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