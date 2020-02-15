بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في البريميرليج

شاهد مع موقع الخليج 365 البث المباشر لاستضافة نوريتش سيتي لفريق ليفربول في أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020 لحساب الأسبوع الـ26، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “كارو رود”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “ستيوارت أتويل”.

يدخل فريق نوريتش سيتي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية امام متصدر البريمرليج فريق ليفربول.

على الجانب الآخر يدخل فريق ليفربول المباراة، وعينه على تحقيق الفوز السابع عشر على التوالي والاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

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