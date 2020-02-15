رياضة | فايلر يضم 25 لاعبا استعدادا لمباراة الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يضم 25 لاعبا استعدادا لمباراة الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على اصطحاب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالسوبر المصري.

ومن المقرر أن يتواجد رمضان صبحي لاعب الفريق، ضمن القائمة المسافرة، بالرغم من عدم جاهزيته الطبية حسب تعليمات المدير الفني، لحسم موقفه في الإمارات.

وتُغادر بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، إلى أبوظبي الإماراتية، يوم الإثنين المقبل، على أن يستقبل البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي يسبق البعثة بيوم كامل.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي حقق فوزًا على المصري البورسعيدي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.