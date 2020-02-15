رياضة | الأهلي يحصل على تأشيرة لاعبه المصاب لدخول الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحصل على تأشيرة لاعبه المصاب لدخول الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في استخراج تأشيرة سفر رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، للسفر مع الفريق إلى الإمارات استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المصري.

وجاءت خطوة الأهلي، بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني بسفر اللاعب مع بعثة الفريق تحسبًا لجاهزيته الطبية والاستعانة بخدماته خلال المباراة.

وكان خالد محمود طبيب الفريق، وجه تحذيرًا شديدًا إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني من مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر المصري المقبلة.

Advertisements

وطالب طبيب الفريق من فايلر، التريث في الاعتماد على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، وعدم الدفع به في مباراة الزمالك المقبلة، لعدم جاهزيته الكاملة.

ولم يشارك رمضان صبحي، في التدريبات الجماعية مع الفريق حتى الآن، منذ تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية وغاب لما يقرب من 6 أسابيع، حيث يستمر في برنامجه التأهيلي قبل العودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.