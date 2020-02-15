رياضة | الأهلي يضع حجر الأساس للفرع الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع حجر الأساس للفرع الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، في وجود عدد من الرموز وشخصيات الدولة.

ويأتي فرع الأهلي الجديد بالتجمع الخامس، ضمن خطة مجلس الإدارة، في زيادة التوسعات بأفرع النادي لاستقبال أكبر عدد من الأعضاء الراغبين في الحصول على عضوية النادي.

ويتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، في الثالثة عصر غدٍ الأحد إلى فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع.

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمي لأعمال البناء والتشييد في الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق افضل التصميمات الهندسية التي تلبي كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.