رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس 15-2-2020ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجيلزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس 15-2-2020ضد نوريتش سيتي بالدوري الإنجيلزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيل على نظيره نوريتش سيتي، اليوم السبت 15-2-2020، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ضمن مواجهات اجولة الـ24من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج".

مموعد لقاء ليفربول ونوريتش سيتي في البريميرليج

تنطل مباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول فى السابعة والنصف مساء غد، السبت، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN sports HD2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتي أقرب منافسيه، و55 نقطة على نورويتش سيتي صاحب المركز الـ 20 والأخير والذي يواجه بشدة خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب.

ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2