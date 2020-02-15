رياضة | "الركبة" تهدد مشاركة صانع ألعاب الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الركبة" تهدد مشاركة صانع ألعاب الأهلي أمام الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم على هامش مران الفريق، من أجل التأكيد على جاهزيته لمواجهة السوبر المصري.

ويأتي خضوع محمد مجدي قفشة للاختبار الطبي، من أجل الاطمئنان على سلامته، عقب معاناته من آلام الركبة والتي أبعدته عن المشاركة أمام المصري البورسعيدي بالدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالسوبر.

وتغادر بعثة الفريق الأول برئاسة خالد الدرندلي، متجهة إلى أبوظبي في الإمارات، يوم الإثنين المقبل لخوض مواجهة السوبر المصري بصفته بطلًا للدوري العام، أمام الزمالك يطل كأس مصر.

وكان الأهلي تغلب على المصري البورسعيدي، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.