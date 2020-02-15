رياضة | صفعة قوية لإنتر ميلان من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفعة قوية لإنتر ميلان من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن مدة فترة غياب نجم الفريق، عن المباريات خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي لحقته.

وكان إنتر أكد إصابة ستيفانو سينسي للإصابة بكسر في العظم الزورقي بالقدم اليسرى، خلال مواجهة الفريق الأخيرة ضد نابولي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن يغيب سينسي عن قمة إنتر ويوفنتوس في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، والمقرر لها مطلع مارس المقبل.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن مدة غياب ستيفانو سينسي عن الملاعب، تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا.

جدير بالذكر أن هذه رابع إصابة يتعرض لها سينسي مع إنتر ميلان منذ انضمامه إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، قادمًا من ساسولو.