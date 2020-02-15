رياضة | عبدالحفيظ يطير للإمارات الأحد لاستقبال بعثة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يطير للإمارات الأحد لاستقبال بعثة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أبوظبي بالإمارات، في الساعات الأولى من صباح غدٍ الأحد قبل مواجهة السوبر المصري.

وتأتي مغادرة عبدالحفيظ والتواجد في الإمارات، قبل بعثة الفريق بيوم واحد من أجل الترتيب لاستقبال الفريق والإطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب والتنقلات.

ويستأنف الفريق، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بكأس السوبر المصري، والمقرر إقامته في الإمارات يوم 20 فبراير الجاري.

وكان الأهلي حقق فوزًا على المصري البورسعيدي، مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، يوم الإثنين المقبل على أن تتوجه تابعة لفندق الإقامة ويخوض مرانًا قبل المواجهة المرتقبة.