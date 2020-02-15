رياضة | فايلر يبحث مع معاونية خطة عبور الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث مع معاونية خطة عبور الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويقوم فايلر خلال هذه الجلسة بالتنسيق والترتيب مع معاونيه التحضيرات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل بالإمارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد فاز أمس على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة ليحقق الفوز الخامس عشر على التوالي في الدوري.