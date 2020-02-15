رياضة | سلاح فايلر الأول قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح فايلر الأول قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر دراسة فريق الزمالك بالفيديو قبل المباراة التي ستجمع كلا الفريقين الخميس المقبل.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل بالإمارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وحصل الجهاز الفني للفريق على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري وأيضا دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت أمس أمام الترجي التونسي؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة الخميس المقبل.

يذكر أن فايلر قرر منح الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد في إطار البرنامج الموضوع استعدادا للسوبر المحلي، على أن يطير الفريق إلى الإمارات بعد غد الاثنين لخوض تدريباته هناك حتى موعد اللقاء المنتظر.