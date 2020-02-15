رياضة | تجديف بورسعيد يتوج بالبطولة الأولى للكانوي بولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديف بورسعيد يتوج بالبطولة الأولى للكانوي بولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادى تجديف بورسعيد بلقب البطولة الاهلية الاولى لرياضة الكانوى بولو التى نظمها اتحاد الكانوى والكياك برئاسة محمد السكرى واستضافها نادى المعادى.

شهدت النسخة الاولى من البطولة الاهلية الاولى اقبالا على المشاركة حيث تنافس على اللقب 10 اندية من محافظات بورسعيد والجيزة والقاهرة واسوان والاقصر رغم أنها رياضة حديثة ادخلها اتحاد الكانوى والكياك للمرة الاولى ضمن أنشطته لما لها من شعبية جارفة فى اوربا وأمريكا لما تتميز به اللعبة من اثارة وقوة ومتعة .

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وتمارس رياضة الكانوى بولو فى المياه الراكدة حمامات السباحة او البحيرات وهى تشبه لعبة كرة الماء لكنها تمارس من خلال مراكب الكانوى ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين والمباراة عبارة عن شوطين كل منها عشر دقائق .

وعودة للبطولة فقد فاز بها نادى تجديف بورسعيد بقيادة المدربين سيد البدويهى وبطل الباراكانوى على الزينى وذلك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نادى يخت الجيزة .

وفى نهاية البطولة قام رئيس اتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى بتوزيع الجوائز و الميداليات على الفرق الفائزة وسط حضور كبير من اعضاء نادى المعادى و المشجعين من محبى الرياضات المائية .