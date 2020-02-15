رياضة | برنامج الأهلي استعدادًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج الأهلي استعدادًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر البرنامج الإعدادي لمباراة السوبر المصري المقبلة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل في الإمارات بنهائي كأس السوبر المصري.

ويبدأ الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني أن يخوض الفريق اليوم مرانا خفيفا، بعد أداء مباراة المصري أمس في الدوري.

وتقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد؛ لالتقاط الأنفاس قبل السفر بعد غدٍ الاثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.