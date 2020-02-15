رياضة | مانشستر يونايتد يصدم "بوجبا" بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم "بوجبا" بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نجم المنتخب الفرنسي بول بوجبا، صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مصيره مع الشياطين الحمر، عقب انتهاء يورو 2020.

وكان بوجبا يخطط للبحث عن عرض مناسب يضعه في المقدمة بين كبار اللاعبين في القارة العجوز، بعد ظهوره مع منتخب "الديوك الفرنسية" في اليورو كما لمع في مونديال روسيا 2018 وحصد اللقب لتتهافت عليه العروض.

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وخرجت إدارة اليونايتد بقرارات صادمة للدولي الفرنسي، حيث أكدت تقارير صحفية اليوم السبت أن إدارة الفريق الإنجليزي، تسعى في تسويق اللاعب قبل انطلاق يورو 2020، ليكون لديهم متسع من الوقت للتعاقد مع صفقات جديدة.

وكشفت التقارير عن قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم مانشستر يونايتد، وهم أن قائمة أهداف مانشستر يونايتد حاليًا تضم مهاجم بروسيا دورتموند جادون سانشو، وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا، وإريك داير توتنهام هوتسبير.

جدير بالذكر أن الإيطالي مينو رايولا وكيل بوجبا، قد صرح مؤخرًا بأن اللاعب الفرنسي سيحدد مصيره بعد يورو 2020، وأنه لا يمانع العودة إلى يوفنتوس من جديد.