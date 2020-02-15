رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر المصري بعد قرار "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد للسوبر المصري بعد قرار "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للسوبر المصري.

ورفض فايلر منح اللاعبين، أي راحة سلبية عقب الفوز على المصري البورسعيدي، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، في كأس السوبر المصري، بالإمارات.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية، عقب مشاركتهم في مباراة المصري البورسعيدي، والتي أقيمت مساء أمس على ملعب المكس بالإسكندرية، وانتهت بثلاثية دون رد للمارد الأحمر، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.