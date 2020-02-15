رياضة | بفرمان من زيدان.. ريال مدريد يضحى بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من زيدان.. ريال مدريد يضحى بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن ريال مدريد، يسعى للتضحية بنجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتلبية طلبات زين الدين زيدان.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يدرس الإستفادة من العروض القوية المقدمة لصانع ألعاب الفريق إيسكو، بعد الآداء المتميز الذي يقدمه هذا الموسم رفقة الملكة، ومساهمته بشكل كبير في تحقيق السوبر الإسباني، واعتلاء صدارة الدوري الإٍباني "ليجا".

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيسكو ضمن قائمة اهتمامات كل من آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وتنوي إدارة ريال مدريد إلى النظر إلى عرض الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، بدخول إيسكو في صفقة تبادلية مع رغبة زين الدين زيدان الأولى في ولايته الجديدة التعاقد مع كليان مبابي الموهبة الشابة المتوهجة تهدفيا، بأداءه المتميز والملحوظ خلال التفرة الأخير.

ويستغل ريال مدريد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين توماس توخيل المدير الفني لباريس، ونجم الفريق كليان مبابي، بسبب مخالفة الأخير للتعليمات في أرض الملعب، والاستهان بالمنافسين من خلال الاستعراض بالكرة أثناء المباريات، وتعمده اللعب بطريقته المهارية في كل لمساته، ليتم معاقبته بتبديله من المباراة حتى وهو في أفضل حالاته.